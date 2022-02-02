عمرة رمضان بعشرين مليونا فقط!

وكالات سياحية تروج لها رغم تجميد رحلات الحج والعمرة

رغم تجميد الجزائر لرحلات الحج والعمرة منذ مطلع عام 2020، بسبب الظروف الصحية التي فرضها وباء كورونا، غير أن الكثير من الوكالات السياحية أطلقت برامجها وعروضها الترويجية لعمرة رمضان الذي لا تفصلنا عنه إلا أسابيع قليلة، وبدأت في استقبال ملفات المواطنين من مختلف ولايات الوطن، “الشروق” اتصلت بهذه الوكالات التي ملأت إعلاناتها مواقع التواصل الاجتماعي وعرفت تفاعلا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في العمرة، بعد حرمانهم من زيارة البقاع المقدسة للاعتمار أو الحج لعامين متتاليين بسبب تداعيات الجائحة.

السفارة السعودية: من حق أي جزائري الحصول على تأشيرة سياحية

أصحاب هذه الوكالات أكدوا للشروق أنهم اختاروا طريقة تمكين المواطنين من الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة السعودية، وبعد الوصول هناك يتم تمكينهم من أداء مناسك العمرة بضمان التنقل للبقاع المقدسة والإقامة في أقرب الفنادق المحاذية للحرم المكي وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الوكالات السياحية لزبائنها الراغبين في العمرة.

وأكد القائمون على هذه الوكالات أنهم ليسوا مجبرين على انتظار قرار الحكومة بخصوص الترخيص للعمرة، مادامت هناك طرق قانونية أخرى تتيح للجزائريين زيارة البقاع المقدسة والاعتمار عن طريق التأشيرة السياحية، التي تمنحها السفارة السعودية لأي مواطن جزائري يرغب في زيارة البقاع المقدسة بطريقة فردية أو عائلية مع تقديم تسهيلات للوكالات السياحية.

وبخصوص أسعار وبرنامج عمرة رمضان 2022، أكد ممثلو الوكالات السياحية الذين كسروا حجر العمرة، أن الراغبين في زيارة البقاع المقدسة والاعتمار في شهر الرحمة، يستفيدون من إقامة مدتها عشرة أيام في فنادق أربعة نجوم، منها خمسة أيام في مكة وخمسة أيام في المدينة، مع تمكينهم من مرشد ديني لخدمتهم وبرنامج يتضمن زيارة مختلف المعالم الدينية والسياحية، مع ضمان التأشيرة السياحية للسعودية، وتذاكر الطائرة والنقل بين جدة والمدينة ومكة..، كل هذا مقابل عشرين مليون سنتيم، بالإضافة إلى توفير خدمات إضافية أخرى حسب اختيار وحاجة الزبائن مقابل دفع ثمنها.

وبالنسبة للشروط الصحية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان، أكد أصحاب الوكالات أنها تتمثل بإجبارية التلقيح بثلاثة لقاحات اختيارية من نوع أسترازينيكا وجونسن وفايزر، مع إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس قبل المغادرة من المطار بـ48 ساعة وبعد الوصول للأراضي السعودية.

وللوقوف على حقيقة منح السفارة السعودية بالجزائر للتأشيرة السياحية للجزائريين لزيارة البقاع المقدسة، اتصلت الشروق بالسفارة والتي أكد القائمون عليها أحقية أي جزائري في الحصول على تأشيرة سياحية لزيارة السعودية من أجل السياحة أو التجار أو العمرة، وذلك بالتسجيل على الموقع المخصص لذلك وملء استمارة المعلومات.

تجدر الإشارة أن السعودية بعد سماحها لستين ألف سعودي مقيم بأداء مناسك الحج في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا العام الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً بداية من شهر أوت لعام 2021، وهو ما دفع الكثير من الوكالات السياحية في الجزائر لاغتنام عودة العمرة للقيام بعروض ترويجية لعمرة رمضان 2022 لتعويض ما خسروه خلال العامين الماضيين بعد تجميد العمرة والحج لدواعي صحية.