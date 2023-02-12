.. عمرة رمضان بـ35 مليونًا!

تهافت على الحجز بالوكالات السياحية رغم غلاء الأسعار

توقع خبراء ومتعاملون في الميدان السياحي أن تشهد أسعار عمرة شهر رمضان المقبل ارتفاعا مقارنة مع السنوات الماضية، لتتجاوز حدود الـ35 مليون سنتيم، في وقت سجلت وكالات سياحة وأسفار ارتفاعا في نسبة الحجوزات وسط الجزائريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

أماطت وكالات السياحة والأسفار اللثام عن برنامج رحلات العمرة لموسم رمضان المقبل، والتي بلغت تكاليفها هذه السنة أرقاما قياسية بررها ناشطون في هذا المجال بارتفاع تكاليف كراء الفنادق بمكة والمدينة المنورة، والتهاب أسعار تذاكر الطيران والتي بلغت – حسبهم- أعلى مستوياتها منذ سنوات لتتجاوز الـ 16 مليونا، عبر خطوط “فلاي ناس”، في وقت لا تزال شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تعلن بعد عن برنامج الرحلات الخاص بشهر رمضان المقبل.

ورغم ارتفاع أسعار العمرة، إلا أن عددا كبيرا من الجزائريين يتوافدون يوميا على مقرات وكالات السياحة والأسفار للظفر برحلة نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المقبل، أو السؤال عن قيمة التكاليف التي تجاوزت الـ35 سنتيم لشهر كامل بالبقاع.

ويبدو أن التخوف من إلغاء الرحلات الجوية بات هاجسا يؤرق الوكالات السياحية التي طالبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب ما أكده أصحاب وكالات لـ”الشروق”، بوضع برنامج نهائي يضعهم في أريحية من أمرهم، خاصة وأن الكثير من الحجوزات تلغى في آخر لحظة، ما يضطر الكثير منهم إلى تعويض الزبائن وتكبد الخسارة المالية.

كما انجر عن غياب برنامج رحلات مُوحد ونظامي نحو البقاع المقدسة إلى لجوء وكالات السياحة والأسفار لشركات طيران عالمية، على غرار “فلاي ناس”، هذه الأخيرة التي عرضت تذاكر بأسعار باهظة بلغت 17 مليونا، الأمر الذي ساهم في التهاب أسعار العمرة حسب ما أكده الخبير في المجال السياحي وصاحب وكالة سياحية، علي مناصر، لـ”الشروق”، مشيرا أن أسعار العمرة خلال شهر رمضان لن تفوق قيمة 34 مليون سنتيم، قائلا:”في حال ارتفعت القيمة المالية سنشهد عزوف عن أداء المناسك”.

ويرى علي مناصر أن ارتفاع تكاليف النقل والسكن بالبقاع المقدسة خاصة في المدينة المنورة هي من بين أسباب ارتفاع قيمة العمرة مصرحا: “الإقبال الكبير على الحجز”.

للإشارة، فمن المنتظر دخول قرار تمديد تأشيرة العمرة إلى 90 يوما قريبا، حسب ما أسفر عنه اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بوزير الحج السعودي توفيق بن فوزان الربيعة الذي حلّ بالجزائر قبل أسبوعين للتفاوض حول امتيازات موسم 2023، حيث كشف عن التحضير لطرح تسهيلات بالجملة لفائدة الحجّاج الجزائريين، تتضمن فتح مفاوضات لتخفيض التكلفة وتمديد تأشيرة العمرة لـ90 يوما، وإتاحة الاستفادة منها في 24 ساعة.