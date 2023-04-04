عمرة رمضان… صلاة وطواف بالملايين

تغير مفهوم الحج والعمرة بالنسبة إلى الأثرياء.. فلا يتعلق الأمر بأداء مناسك إسلامية، فحسب بل ببرستيج يقلب العبادة ضربا من ضروب الرياء والغرور. ولسنا بصدد الحديث عن عمرة رمضان بتكلفة متوسطة، في حدود الثلاثين مليون سنتيم، بل عن العمرة باهظة الثمن، التي يريد أصحابها أن يؤدوا مناسكهم دون أن يؤثر ذلك على راحتهم، فلا حرج في أن تعتمر وأنت تقيم بفندق فخم للغاية، على تخوم الإسراف والبذخ.

لا عجب أن تصير عمرة رمضان برستيجا بالنسبة إلى البعض، طالما صارت تقام احتفالات كبيرة، بثيمات خاصة بالحج، عند عودة المعتمرين بسلام إلى أرض الوطن، وتخال المناسبة عرسا وزفافا.

بعد سنوات من الركود، عادت الوكالات السياحية بقوة، في هذا الموسم، لتعويض ما فاتها، وتقترح جلها عروضا مغرية لعمرة رمضان، مقابل مبالغَ مبالغًا فيها بعض الشيء، في كثير من الأحيان.. فمثلا، الرحلة المتوسطة لعمرة رمضان أسبوعين آخر أسبوع من رمضان وأول أسبوع من شوال، تكلف 38 مليون سنتيم. يشمل هذا السعر تذكرة الطيران ذهابا وإيابا، وتأشيرة الدخول والإقامة بالمدينة ومكة المكرمة، في فنادق مصنفة وقريبة من الحرم والنقل في الحافلات المكيفة والمجهزة. وتقدم هذه الوكالات خدمة التأطير الديني، طيلة مدة الإقامة، وهذا لإرشاد المعتمر إلى كيفية أداء النسك.

تكاليف عمرة رمضان، “الهاي كلاس”، أو المترفة جدا، قد تصل إلى أسعار خيالية.. فمثلا، تأدية العمرة في النصف الثاني من رمضان، في فندق من فنادق برج ساعة مكة، القريب من الحرم، تكلف أكثر من 200 مليون.

وتختلف الأسعار بحسب الفنادق المختارة. فباقي الخدمة متشابهة. فعند اختيار فندق “حياة رجنسي” في أبراج مكة، فقد تجبر على دفع 68 مليون سنتيم. فندق فيرمونت، قد يكلفك 80 مليون سنتيم. وتتراوح الأسعار عادة ما بين 28 مليونا إلى ما يفوق 100 مليون، بحسب درجة الفندق وقربه من الحرم.

وتختلف الأسعار بحسب فترة العمرة. فعمرة أوائل رمضان أقل تكلفة من أواخره. فمثلا، عرضت إحدى وكالات السفر عمرة بسعر 58 مليون سنتيم، لغرفة ثنائية، للراغبين في أدائها في الأيام الأخيرة من رمضان. بينما، ينزل نفس العرض إلى حدود 34 مليونا، بالنسبة إلى غرفة ثنائية، و24 مليونا بالنسبة إلى غرفة تسع خمسة أفراد.

الطيران إلى أرض الحرمين

أسعار التذاكر إلى البقاع المقدسة، في شهر رمضان، تعرف ارتفاعا كبيرا.. فالعمرة الرمضانية تعادل حجة. وللوصول إلى أرض الحرمين، سيكلفك الطيران 13 مليون سنتيم، و19 مليون سنتيم، إن اخترت السفر في الدرجة الأولى. ويستفيد الصغار من تخفيضات كثيرة في سعر التذاكر. فالرضع، مثلا، لا يدفعون سوى 10 بالمئة من سعر التذكرة. أما الأطفال، فسعر تذكرة ستكون بتخفيض معتبر يصل 33 بالمئة.

تكلفة عمرة رمضان الباهظة، ترجع إلى عدة أسباب، أولها خصوصية هذه العمرة في شهر رمضان، وارتفاع تكاليف كراء الفنادق بمكة والمدينة.. وأخيرا، غلاء أسعار التذاكر.

أسعار العمرة، التي من الممكن أن تتردد هناك، التي قد تدهشك بغلائها، ستبدو رخيصة جدا، مقارنة بجناح فندق “قصر مكة رافلز” بمكة المكرمة، الذي تساوي الغرفة فيه 74 ألف ريال، لليلة واحدة، أي 230 مليون سنتيم لليلة.

وعادة ما يختار المعتمر المقتدر فنادق تضم أجنحة ملكية، وغرفتي نوم بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة، للاستمتاع بالأجواء الإيمانية المميزة.

وفي الأخير، لا يسعنا سوى تمني عمرة مباركة، وعودة ميمونة إلى الجزائر.. المهم، ليس سعر الرحلة، بل قيمتها، والهدف منها.. فكم من معتمر بالملايين عاد بخفي حنين.