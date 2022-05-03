عمرة شوال.. “VIP” بالأسعار الاقتصادية

انطلاق أول رحلة وسط تزايد الطلب

كشفت النقابة الوطنية للوكالات السياحية عن استمرار الطلب على رحلات العمرة بعد انقضاء رمضان، حيث تشهد عمرة شوال ارتفاعا كبيرا في تسجيلات الجزائريين منذ الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، وأكدت انطلاق أول رحلة الثلاثاء مع تسطير برنامج ثري لعشرات الرحلات الأسبوع القادم، سواء من الخطوط الجوية الجزائرية أو السعودية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس النقابة نذير بلحاج في تصريح للشروق، أن الخطوط الجوية الجزائرية طرحت دفعة ثانية من التذاكر الخاصة بعمرة شوال والتي ستستمر لشهر واحد فقط، مع عودة آخر معتمر جزائري من البقاع المقدسة يوم 31 ماي الجاري، وهذا ما أدى حسبه إلى عدم التخفيض في أسعار الذاكر سواء للخطوط الجوية الجزائرية أو السعودية، غير أنه أكد تراجع أسعار الفنادق القريبة من الحرم والتي سيتم احتسابها للجزائريين بنفس أسعار العمرة الاقتصادية، “وسيستفيد الزبون في عمرة شوال من خدمات “vip” بسعر العمرة الاقتصادية التي تبدأ من 24 مليون سنتيم، حيث ستكون جميع الفنادق التي سيقيم فيها الجزائريون بجوار الحرم مع تحسن كبير في الخدمات”.

وقال بلحاج أن الإقبال على تسجيلات العمرة لا يزال مرتفعا، حيث استقبلت الوكالات السياحة المعتمدة لتنظيم هذه الشعيرة، ارتفاعا كبيرا في تسجيلات عمرة شوال، خاصة بالنسبة للذين لم يسعفهم الحظ لزيارة البقاع المقدسة في رمضان بسبب محدودية التذاكر، وقال أن استئناف العمرة بعد شوال سيكون في شهر أكتوبر بعد انقضاء موسم الحج.

وبالنسبة للأسعار مقارنة برمضان، قال محدثنا أنها شهدت تراجعا طفيفا بسبب تخفيض أسعار الإيواء في الفنادق، بسبب تراجع الطلب في شوال مقارنة مع رمضان، غير أن استمرار ارتفاع تكاليف التذاكر والتأشيرة في حدود 18 مليون سنتيم قلّل من هامش ربح الوكالات السياحية وهذا ما يجعل عمرة شوال لا تقل عن 24 مليون سنتيم، حيث بلغت عمرة النصف الثاني من رمضان مستويات قياسية للعمرة الاقتصادية تجاوزت 35 مليون سنتيم.

وفيما يتعلق بـ”الكوطة” الثانية التي طرحتها الخطوط الجوية الجزائرية من التذاكر الخاصة بالعمرة، قال محدثنا أن العدد لم يكشف عنه بعد، مطالبا برفع النسبة لتمكين أكبر شريحة من الجزائريين من زيارة البقاع المقدسة، خاصة مع الطلب الكبير الذي تشهده الوكالات.

ومن جهتها، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية بتأشيرة عمرة سينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال الحالي.

وأضافت أنه يمكن للقادمين من الخارج طلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد.