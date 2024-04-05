عمرة ومنحة وختان أطفال موظفي جامعة الجزائر 3

تدخل ضمن نشاطات لجنة الشؤون الاجتماعية

فتحت لجنة الشؤون الاجتماعية لجامعة الجزائر 3 ابراهيم سلطان شيبوط، التسجيلات الخاصة بقرعة العمرة للبقاع المقدسة لسنة 2024 للموظفين الراغبين حيث خصصت 30 عمرة للأساتذة و 30 عمرة للعمال وكذا المتقاعدين من الفئتين عن طريق الموقع الرسمي للجامعة.

حيث حددت آخر أجل للتسجيلات الخميس الرابع من شهر أفريل الجاري، وأعلن اللجنة على أنه يمكن للفائزين في القرعة التنازل لذويهم الأب والأم والأبناء، كما اشترطت أنه لا يحق المشاركة في القرعة لمن استفاد سابقا من العمرة للبقاع المقدسة. وسيتم تحديد موعد القرعة ونسبة التكفل المالي من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية وكل تفاصيل الخاصة بالعمرة للبقاع المقدسة في الأيام القليلة القادمة.

وفي نفس اليوم يكون آخر أجل للتسجيل بخصوص منحة شهر رمضان 2024 والتي حدد مبلغها ب 5000 دج للموظفين الذي يتقاضون راتب شهري أكبر من 35000 دج وكذا مبلغ 7000دج لكل الموظفين الذي يتقاضون راتب شهري أقل من 35000. ومنحت لجنة الخدمات الاجتماعية الفرصة لمن تعذر عليه التسجيل الإلكتروني عن بعد، يمكنه التقرب إلى مقر اللجنة الكائن بدالي إبراهيم مرفوقا بنسخة من الصك البريدي خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا للتسجيل.

وبخصوص مبادرة الختان الجماعي لأبناء موظفي جامعة الجزائر 3 انتهت التسجيلات الخاصة بالعملية يوم الأربعاء 3 أفريل على أن يكون يوم غد السبت 27 رمضان الموافق ليوم 6 أفريل 2024 التكفل التام بعملية ختان البراعم من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة الجزائر3.

ويشار إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية وضعت منصة خاصة بتسجيل أبناء الأسرة الجامعية في الختان الجماعي وأرضية التسجيل في القرعة الخاصة بالعمرة للبقاع المقدسة وكذا التسجيل في منحة رمضان الخاصة بموظفيها.