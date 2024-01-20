عمروش: توقيفي غير عادل.. ولن أتحدث الآن

أكد المدرب الجزائري على رأس العارضة الفنية لمنتخب تنزانيا عادل عمروش أنه سيستأنف ضد قرار إيقافه من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عقب العقوبة التي صدرت بحقه من خلال معاقبته بثماني مواجهات وغرامة قدرها 10 آلاف دولار، على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالكولسة في أروقة “الكاف”.

ونشر الصحفي أوساسو أوبايوانا، بشبكة “بي بي سي”، حوارا جمعه مع المدرب عادل عمروش، والذي كشف الأخير من خلاله أنه سيستأنف ضد قرار توقيفه من قبل الكاف.

وأوضح عمروش عن طريق منشور صحفي عبر منصة “إكس”: “سأستأنف بالتأكيد ضد قرار توقيفي”.

وأضاف عمروش: “نصحني المحامي الخاص بي بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، لذلك لا أريد حقًا أن أقول الكثير في الوقت الحالي عن قضيتي”.

كما استغرب عادل عمروش من قرار توقيفه بالقول: “ولكن كيف يمكن أن يتم حظري دون تلقي إشعارا تأديبيا أو جلسة استماع؟ كيف يكون هذا عادلا؟ كيف تكون هناك عدالة؟”.

يذكر أن عادل عمروش، قد اتهم سابقا “لقجع” والمغرب، بتحكمهم في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومتهما إياهم بالفساد وخدمة مصالح المغرب خلال “الكان”، من خلال فرضهم لتوقيت اللقاءات، والحكام في المباريات، وهو ما عجل بقرار معاقبته من “الكاف”، وإقالته من تدريب المنتخب التنزاني.