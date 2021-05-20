عمروش مُرشّح للتدريب في جنوب إفريقيا

له خبرة في ملاعب القارة السّمراء

يرغب التقني الجزائري عادل عمروش في التدريب بِجنوب إفريقيا، حيث يوجد هذه الأيّام بِهذا البلد.

ويطمح عادل عمروش إلى تدريب فريق أورلاندو بيراتس أو كايزر تشيفز الجنوب إفريقيَين، كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الخميس. التي أضافت أن التقني الجزائري سيُغادر العارضة الفنية لِمنتخب بوتسوانا في أواخر جوان المقبل.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن مدربَي فريقَي أورلاندو بيراتس وكايزر تشيفز مهدّدان بِالإقالة في الأيّام القليلة المقبلة. بِسبب النتائج التي لم تكن في المستوى المأمول، خاصة في البطولة المحلية.

ويتموقع فريق أورلاندو بيراتس رابعا في جدول الترتيب، قبل 4 جولات عن إسدال ستار بطولة جنوب إفريقيا. ويشغل نادي كايزر تشيفز المركز الـ 11. فيما حصد فريق صنداونز اللّقب قبل الآوان. علما أن الأندية الثلاثة تحوز إمكانيات مادية معتبرة، وافتكّت عدّة تتويجات محلية وقارية.

ولم يسبق للتقني الجزائري عادل عمروش (53 سنة) التدريب في جنوب إفريقيا، لكنه يملك خبرة محترمة في القارة السّمراء، حيث أشرف على منتخبات غينيا الإستوائية والبورندي وكينيا وليبيا وبوتسوانا، ونادي موتيما بيمبي الكونغولي. فضلا عن فريقَي اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.