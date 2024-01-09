عمروش يحل رفقة منتخب تنزانيا بكوت ديفوار

حل المنتخب التنزاني بقيادة مدربه الجزائري عادل عمروش، بالأراضي الإيفوارية، تحسبا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق يوم السبت 13 جانفي المقبل.

ونشرت الاتحادية التنزانية عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”، صورة المنتخب التنزاني بمطار سان بيدرو الإيفوارية، حيث سيستهل المنافسة أمام المنتخب المغربي يوم 17 جانفي لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا، فيما يواجه المنتخب الزامبي، في الجولة الثانية، يوم 21 جانفي، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم 24 جانفي في الجولة الثالثة.