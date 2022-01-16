عمرو أديب: رجاء لا تشمتوا في موتي ولا تتركوا الكلاب تنهش لحمي!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتعليقات المنتقدة للإعلامي المصري عمرو أديب، بعد أن ترجى متابعيه أن لا يشمتوا في موته ولا يتركوا الكلاب تنهش لحمه.

وأثار الإعلامي المثير للجدل موجة سخرية بسبب تصريحاته الأخيرة التي تلت مباشرة وفاة زميله وائل الإبراشي وما رافقها من لغط وشماتة.

في ذات السياق نشر المذيع المصري بقناة الجزيرة أحمد منصور تغريدة على تويتر جاء فيها: “أقول لعمرو أديب إن الذي سيقف بجوارك حينما تموت ليس الناس وإنما عملك”.

وأضاف: “أنا شخصيا خصيمك في الدنيا وأمام الله يوم القيامة بنهشك في لحمي وعرضي بشتائم نابية وافتراءات كاذبة، وهي جرائم مسجلة يعاقب عليها القانون ستصحبك إلى قبرك وأنا أدعوا كل من ظلم أن يعلن هذا حتى يظل العار يلاحقهم إلى قبورهم”.

ونعى، عمرو أديب من خلال برنامجه الحكاية، مساء الجمعة، الإبراشي الذي رحل في الـ9 من جانفي الجاري، متأثرا بإصابته بتليف في الكبد بالقول: “إعلامي كبير لا يعوض، وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع الجيد أصله صحفي مميز”.

وأضاف: “الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيا بتتشطر عليه ميتا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات”.

في ذات السياق ترجى أديب جمهوره، في أول ظهور بعد إصابته بكورونا بالقول: “وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي”.