-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: تنبيه جديد حول رياح قوية وزوابع رملية عبر مناطق جنوبية
منوعات

عمرو أديب: رجاء لا تشمتوا في موتي ولا تتركوا الكلاب تنهش لحمي!

نادية شريف
  • 148
  • 0
عمرو أديب: رجاء لا تشمتوا في موتي ولا تتركوا الكلاب تنهش لحمي!
الإعلامي المصري عمرو أديب

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتعليقات المنتقدة للإعلامي المصري عمرو أديب، بعد أن ترجى متابعيه أن لا يشمتوا في موته ولا يتركوا الكلاب تنهش لحمه.

وأثار الإعلامي المثير للجدل موجة سخرية بسبب تصريحاته الأخيرة التي تلت مباشرة وفاة زميله وائل الإبراشي وما رافقها من لغط وشماتة.

في ذات السياق نشر المذيع المصري بقناة الجزيرة أحمد منصور تغريدة على تويتر جاء فيها: “أقول لعمرو أديب إن الذي سيقف بجوارك حينما تموت ليس الناس وإنما عملك”.

وأضاف: “أنا شخصيا خصيمك في الدنيا وأمام الله يوم القيامة بنهشك في لحمي وعرضي بشتائم نابية وافتراءات كاذبة، وهي جرائم مسجلة يعاقب عليها القانون ستصحبك إلى قبرك وأنا أدعوا كل من ظلم أن يعلن هذا حتى يظل العار يلاحقهم إلى قبورهم”.

ونعى، عمرو أديب من خلال برنامجه الحكاية، مساء الجمعة، الإبراشي الذي رحل في الـ9 من جانفي الجاري، متأثرا بإصابته بتليف في الكبد بالقول: “إعلامي كبير لا يعوض، وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع الجيد أصله صحفي مميز”.

وأضاف: “الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيا بتتشطر عليه ميتا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات”.

في ذات السياق ترجى أديب جمهوره، في أول ظهور بعد إصابته بكورونا بالقول: “وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي”.

مقالات ذات صلة
“مات مقتولا بأقراص سحرية”.. ضجة حول وفاة الإبراشي

“مات مقتولا بأقراص سحرية”.. ضجة حول وفاة الإبراشي

طبيب جزائري مقيم بفرنسا يقود سيارته بدون رخصة طيلة 31 عاما!

طبيب جزائري مقيم بفرنسا يقود سيارته بدون رخصة طيلة 31 عاما!

اللبناني مدعي النبوة يهاجم المستهزئين برسالته ويهدد مصر بالزلازل!

اللبناني مدعي النبوة يهاجم المستهزئين برسالته ويهدد مصر بالزلازل!

دراسة: “أوميكرون” لا يسبّب أعراضاً خطيرة حتى لغير الملقحين

دراسة: “أوميكرون” لا يسبّب أعراضاً خطيرة حتى لغير الملقحين

بالصور.. سفراء عدة دول ينبهرون بالمواقع السياحية الصحراوية للجزائر

بالصور.. سفراء عدة دول ينبهرون بالمواقع السياحية الصحراوية للجزائر

ينقش حروف اسمه على كبد مرضاه.. منع جراح شهير من مزاولة مهنة الطب

ينقش حروف اسمه على كبد مرضاه.. منع جراح شهير من مزاولة مهنة الطب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد