عمرو أديب: رجاء لا تشمتوا في موتي ولا تتركوا الكلاب تنهش لحمي!
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتعليقات المنتقدة للإعلامي المصري عمرو أديب، بعد أن ترجى متابعيه أن لا يشمتوا في موته ولا يتركوا الكلاب تنهش لحمه.
وأثار الإعلامي المثير للجدل موجة سخرية بسبب تصريحاته الأخيرة التي تلت مباشرة وفاة زميله وائل الإبراشي وما رافقها من لغط وشماتة.
ده انت يومك هيبقي اليوم المفتوح 😂#عمرو_اديب pic.twitter.com/fqfUmyopUS
— 🦋ســـمـــر🦋 (@samr_155) January 15, 2022
بص يا عمرو ( أديب ) المصريين علي إختلاف أرائهم مش كلاب سكك ده أولًا وثانيا لا أنا ولا ملايين مثلي مسامحينك وعندما تلاقي ربك سندعو أحلى دعوات لك أنت ومن علي شاكلتك :
— R_Mourad (@RMourad13) January 16, 2022
من عجب العجاب بل و
العجب كل العجب من عمرو أديب وزملاؤه يخشون من شماتة الناس بعد موتهم وخايفين أن الناس تنهش لحمهم لكن لايخشون من الله أثناء حياتهم بالتدليس والكذب على العباد ..!! وبث الفتنة بين الناس والعمل على تغييب الأمة
طب الأولى أنك تعتبر وتبصر موضع قدمك قبل فوات الأوان!
— marwa🍀 No Dm ❌🚫 ،🇪🇬🇦🇹🇵🇸 (@mero44668) January 16, 2022
#عمرو_أديب شاغل نفسه بالناس والدنيا وهيتقال عليه إيه بعد موته، صدقني يا مورة اللي محتاج تشغل نفسك بيه أكتر هو الموت نفسه واللي بعد الموت وربنا اللي هتقابله والحساب اللي هتتحاسبه وهكذا، لأن دا الأهم بكتيييييييييييير، اظبط بقا أداءك في الدنيا على البوصلة دي، غير كدا ولا ليه لازمة.
— Dr. Samir Elwesemy (@DrSamirElwesemy) January 16, 2022
في ذات السياق نشر المذيع المصري بقناة الجزيرة أحمد منصور تغريدة على تويتر جاء فيها: “أقول لعمرو أديب إن الذي سيقف بجوارك حينما تموت ليس الناس وإنما عملك”.
وأضاف: “أنا شخصيا خصيمك في الدنيا وأمام الله يوم القيامة بنهشك في لحمي وعرضي بشتائم نابية وافتراءات كاذبة، وهي جرائم مسجلة يعاقب عليها القانون ستصحبك إلى قبرك وأنا أدعوا كل من ظلم أن يعلن هذا حتى يظل العار يلاحقهم إلى قبورهم”.
أقول لعمرو أديب ان الذي سيقف بجوارك حينما تموت ليس الناس وانما عملك انا شخصيا خصيمك فى الدنيا وأمام الله يوم القيامة بنهشك فى لحمي وعرضي بشتائم نابيةوافتراءات كاذبةوهي جرائم مسجلة يعاقب عليها القانون ستصحبك الي قبرك وانا ادعواكل من ظلم أن يعلن هذا حتي يظل العار يلاحقهم الي قبورهم pic.twitter.com/y1UTxHv9bw
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) January 15, 2022
ونعى، عمرو أديب من خلال برنامجه الحكاية، مساء الجمعة، الإبراشي الذي رحل في الـ9 من جانفي الجاري، متأثرا بإصابته بتليف في الكبد بالقول: “إعلامي كبير لا يعوض، وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع الجيد أصله صحفي مميز”.
وأضاف: “الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيا بتتشطر عليه ميتا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات”.
في ذات السياق ترجى أديب جمهوره، في أول ظهور بعد إصابته بكورونا بالقول: “وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي”.