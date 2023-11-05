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عمرو موسى يدعو لمواجهة احتمالات تفجير نووي تقدم عليه حكومة الكيان

الشروق أونلاين
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عمرو موسى يدعو لمواجهة احتمالات تفجير نووي تقدم عليه حكومة الكيان
ويكيبيديا
وجه عمرو موسى دعوة للجامعة العربية بتبليغ الهيأة الأممية "حرفيا ورسميا" بتصريحات الوزير الإسرائيلي الذي دعا لاستخدام النووي ضد غزة.

وجه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، دعوة للجامعة العربية بتبليغ الهيأة الأممية “حرفيا ورسميا” بتصريحات الوزير الإسرائيلي في حكومة نتانياهو، عميحاي إلياهو، الذي دعا لاستخدام السلاح النووي ضد غزة.

عمرو موسى قال “أدعو الجامعة العربية لتسجيل التصريح وإبلاغه حرفيا ورسميا إلي أمين عام الأمم المتحدة والي رئيس مجلس الأمن تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدي الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة .”

كما علق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية حول تصريحات الوزير الإسرائيلي في حكومة نتانياهو المتطرفة قائلا أن “ما صرًح به أمس احد وزراء الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلي استخدام السلاح النووي لإخضاع غزة وحماس هو أول اعتراف لأحد كبار المسئولين بإسرائيل بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي ويطرح إمكانية التهديد به بل يقترح علي الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه.”

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