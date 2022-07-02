عمر نجل بن لادن يعرض لوحاته التشكيلية في باريس

تحتضن إحدى قاعات الفنون في العاصمة الفرنسية باريس، معرضا للوحات التشكيلية التي يرسمها عمر بن لادن، وهو نجل زعيم تنظيم القاعدة الذي قضت عليها القوات الأمريكية.

يقول عمر عن بداية ممارسته لهذه الهواية:”كنّا نمضي وقتنا خلال الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهمّ”، مضيفاً: “كانت زوجتي ترسم وقد شعرت بالحاجة إلى أن أحاول أنا أيضا”.

مضيفا في حديث لوكالة فرانس برس:”تعلّمت الرسم من مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب وأحببت هذا الفن”.

ليتابع:”من بين نشاطات أخرى عديدة، أصبح الرسم “أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام بالنسبة لي، وهو يجعلني سعيدا جدّا”.

وتحظى لوحات عمر بنسبة مبيعات معتبرة، حيث تمّ حجز بعض اللوحات قبل افتتاح المعرض، بالنظر إلى جاذبية اسم بن لادن، حسب ما صرّح به صاحب القاعة.

ويتراوح سعر اللوحات الصغيرة لعمر بن لادن بين 750 و800 يورو. بينما يبلغ سعر الكبيرة منها 2000 إلى 2500 يورو.