-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عمر نجل بن لادن يعرض لوحاته التشكيلية في باريس

الشروق أونلاين
  • 13
  • 0
عمر نجل بن لادن يعرض لوحاته التشكيلية في باريس
ح.م
عمر بن لادن

تحتضن إحدى قاعات الفنون في العاصمة الفرنسية باريس، معرضا للوحات التشكيلية التي يرسمها عمر بن لادن، وهو نجل زعيم تنظيم القاعدة الذي قضت عليها القوات الأمريكية.

يقول عمر عن بداية ممارسته لهذه الهواية:”كنّا نمضي وقتنا خلال الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهمّ”، مضيفاً: “كانت زوجتي ترسم وقد شعرت بالحاجة إلى أن أحاول أنا أيضا”.

مضيفا في حديث لوكالة فرانس برس:”تعلّمت الرسم من مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب  وأحببت هذا الفن”.

ليتابع:”من بين نشاطات أخرى عديدة، أصبح الرسم “أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام بالنسبة لي، وهو يجعلني سعيدا جدّا”.

وتحظى لوحات عمر بنسبة مبيعات معتبرة، حيث تمّ حجز بعض اللوحات قبل افتتاح المعرض، بالنظر إلى جاذبية اسم بن لادن، حسب ما صرّح به صاحب القاعة.

ويتراوح سعر اللوحات الصغيرة لعمر بن لادن بين 750 و800 يورو. بينما يبلغ سعر الكبيرة منها  2000 إلى 2500 يورو.

مقالات ذات صلة
ولاية الجزائر تكشف عن الطرق البديلة بعد إغلاق شارع التحرير

ولاية الجزائر تكشف عن الطرق البديلة بعد إغلاق شارع التحرير

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 29 جوان 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 29 جوان 2022

لعمامرة يلتقي نظراءه من الدول العربية في بيروت

لعمامرة يلتقي نظراءه من الدول العربية في بيروت

7 امتيازات تجعل الجزائر قبلة للمستثمرين الأجانب

7 امتيازات تجعل الجزائر قبلة للمستثمرين الأجانب

أولياء وتلاميذ يطعنون في نتائج الاختبارات الفصلية!

أولياء وتلاميذ يطعنون في نتائج الاختبارات الفصلية!

مخاوف من الاكتظاظ خلال الدخول المدرسي المقبل

مخاوف من الاكتظاظ خلال الدخول المدرسي المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد