-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عملاقان آخران يُخطّطان لِجلب بن سبعيني

علي بهلولي
  • 396
  • 0
عملاقان آخران يُخطّطان لِجلب بن سبعيني

دخل عملاقان أوروبيان آخران المضمارَ، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فريق بوروسيا دورتموند نائب رائد البطولة الألمانية، أوّل الأندية التي أفصحت عن رغبتها في جلب مدافع “الخضر”.

ويتمثّل اسما الناديَين الآخرَين في: برشلونة الإسباني وجوفانتوس الإيطالي، كما جاء في أحدث تقرير نشره موقع القناة التلفزيونية الألمانية “سبورت1”.

ويرتبط المدافع بن سبعيني (26 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويُصنّف بن سبعيني ضمن خانة أحسن اللاعبين الذين يشغلون منصب مدافع أيسر، في ميادين أوروبا.

مقالات ذات صلة
وناس يستعد للعودة إلى التدريبات ويقترب من الرحيل عن نابولي

وناس يستعد للعودة إلى التدريبات ويقترب من الرحيل عن نابولي

تأجيل جمال بلماضي قرار بقائه من عدمه غير مبرّر

تأجيل جمال بلماضي قرار بقائه من عدمه غير مبرّر

بلوزداد يُكشّر عن أنيابه في الاحتفاظ بِاللّقب

بلوزداد يُكشّر عن أنيابه في الاحتفاظ بِاللّقب

“الكاف” يتحدى “الفاف” ويعين “غاساما” في رابطة الأبطال

“الكاف” يتحدى “الفاف” ويعين “غاساما” في رابطة الأبطال

استقالتي لا رجعة فيها و تلقيت ضمانات برحيل المكتب الفيدرالي

استقالتي لا رجعة فيها و تلقيت ضمانات برحيل المكتب الفيدرالي

المنتخب المحلّي يتعادل

المنتخب المحلّي يتعادل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد