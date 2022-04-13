عملاقان آخران يُخطّطان لِجلب بن سبعيني

دخل عملاقان أوروبيان آخران المضمارَ، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فريق بوروسيا دورتموند نائب رائد البطولة الألمانية، أوّل الأندية التي أفصحت عن رغبتها في جلب مدافع “الخضر”.

ويتمثّل اسما الناديَين الآخرَين في: برشلونة الإسباني وجوفانتوس الإيطالي، كما جاء في أحدث تقرير نشره موقع القناة التلفزيونية الألمانية “سبورت1”.

ويرتبط المدافع بن سبعيني (26 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويُصنّف بن سبعيني ضمن خانة أحسن اللاعبين الذين يشغلون منصب مدافع أيسر، في ميادين أوروبا.