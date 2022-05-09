عملاقان ألمانيان يُخطّطان لِانتداب موهبة جزائرية

يانيس لاغا (بِاللّباس الأخضر) في مباراة دولية للمنتخب الوطني الجزائري أشبال عام 2021.

ارتفعت أسهم اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد يانيس لاغا بِصورة لافتة، عند نهاية الموسم الحالي.

ومعلوم أن المهاجم المغترب يانيس لاغا (17 سنة) يرتدي زيّ المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 18 سنة، وينشط في فريق أولمبيك ليون الفرنسي لِصنف أقلّ من 19 سنة، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

ويُخطط ناديان ألمانيان لِانتداب يانيس لاغا، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. كما ذكرته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، الإثنين. دون أن تكشف عن اسمَيهما، مُكتفية بِالإشارة إلى أنهما ناديان عملاقان.

ولكن إدارة نادي ليون تستعدّ لِاقتراح عقد جديد، ينتقل يانيس لاغا بِموجبه إلى فئة الأكابر، مع استفادته من مقابل مالي يُناسب علوّ كعبه. وفقا للمصدر ذاته.

وأمضى يانيس لاغا هذا الموسم 19 هدفا، بِزيّ نادي ليون لِفئة أقلّ من 19 سنة، في كلّ المنافسات الرّسمية.

وساهم يانيس لاغا بِقوّة السبت الماضي، في إحراز فريقه ليون كأس غومبارديلا. وهي منافسة تُشبه مسابقة كأس فرنسا للأكابر، لكنها مُخصّصة لِصنف أقلّ من 19 سنة.

ونجح يانيس لاغا في تسجيل ركلة الجزاء الثانية لِفريقه ليون، في المباراة النهائية ضد نادي كون، لمّا لجأ الناديان إلى هذه السلسة.

ولم يتذوّق فريق أولمبيك ليون حلاوة هذه الكأس، منذ 25 سنة خلت.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه (في الأخير) يانيس لاغا (رقم “9”) يحمل الكأس، ويحتفل مع زملائه في ليون بِإحراز لقب غومبارديلا، بعد التفوّق في النهائي على نظرائهم من نادي كون.