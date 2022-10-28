عملاقان أوروبيان يريدان بن سبعيني في صفوفهما

دورتموند الألماني يعود إلى الواجهة

كشف موقع “90 دقيقة” الألماني، عن عودة اسم رامي بن سبعيني بقوة لحسابات نادي بروسيا دورتموند، الذي كان قريبا من التعاقد معه في الصيف الماضي، لكن رحيل المدرب ماركو روزه الذي كان وراء التفاوض معه ألغى الصفقة في آخر لحظة.

وأوضح ذات المصدر لتحركات من جانب إدارة بوروسيا دورتموند من أجل الاستفادة من مدافع بوروسيا مونشغلادباخ رامي بن سبعيني، الذي يقدم أشياء جميلة هذا الموسم في البوندسليغا.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية فرنسية أن نادي باريس سان جرمان، يرغب هو الآخر لضم بن سبعيني في صفقة مجانية، لضمان لاعب بديل في أعلى مستوى للبرتغالي نونو مينديز.

ويعرف رامي بن سبعيني البطولة الفرنسية جيدا،حيث نشط فيه رفقة كل من مونبلييه ورين على التوالي، قبل أن يتحول بعدها إلى البطولة الألمانية.

للإشارة ، فإن إدارة مونشنغلادباخ اعترفت مؤخرا نيتها في بيع بن سبعيني خلال الميركاتو الشتوي، تفاديا لرحيله مجانا بعد نهاية الموسم الجاري.