عملاقان إنجليزيان يتصارعان لِخطف آيت نوري

يتصارع عملاقان إنجليزيان للاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويُبدي مسؤولو ناديَي ليفربول وأرسنال تحمّسا لِجلب الدولي الجزائري، قبل إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية لـ “البريمرليغ”، في الفاتح من فيفري المقبل.

وفي الطرف المُقابل، لا تُريد إدارة نادي ولفرهامبتون التخلّي عن آيت نوري هذه الأيّام، وتُفضّل تأجيل تسريحه إلى فترة سوق الانتقالات الصّيفية المقبلة. يقول الموقع الإنجليزي “فوتبال إنسايدر” في تقرير له نشره بِهذا الشّأن، الأحد.

ويتصدّر نادي ليفربول لائحة ترتيب بطولة إنجلترا، ويشغل فريق أرسنال الرّتبة الثالثة، ويتموقع نادي ولفرهامبتون في المركز الـ 11.

ويُشارك ريان آيت نوري هذه الأيّام أساسيا ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.