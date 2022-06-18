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رياضة

عملاقان يُراقبانه ومحرز يُقرّر

علي بهلولي
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عملاقان يُراقبانه ومحرز يُقرّر

يبقى النجم الجزائري رياض محرز هدفا لِكبرى أندية أوروبا، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الجناح محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتُبدي إدارتا ناديَي ريال مدريد الإسباني وميلان آسي الإيطالي رغبة شديدة، في انتداب محرز هذه الصائفة. عِلما أن الفريقَين حازا لقب البطولة في بلدَيهما.

ولا يُريد محرز تغيير الأجواء هذه الصائفة، استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة البريطانية “ذي أتليتيك”، السبت.

ولعب رياض محرز دورا قويا في إقناع النجم النرويجي آرلينغ هالاند، بِقبول عرض الانتقال من فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا. وذلك بِالنظر إلى الصداقة التي تربطهما، وقضائهما العطلة الصيفية مع بعض بِاليونان في صيف 2021، استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة البريطانية. وهو مؤشّر آخر، على رغبة قائد “محاربي الصّحراء” في مواصلة المشوار مع فريق “الأزرق السّماوي”.

وكان رياض محرز قد خاض موسمه الماضي بِمستوى عالمي، حيث سجّل 24 هدفا ووزّع 8 تمريرات حاسمة، بِزيّ فريق مانشستر سيتي في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. وأنهى المشوار وقد حصد امتياز أحد ثلاثة لاعبين الأفضل في النادي، رفقة كيفين دو بروين وبرناردو سيلفا.

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