عملاقان يُريدان آيت نوري والصّفقة مُرشّحة لِتَحطيم رقم قياسي

طرأ، الجمعة، جديدٌ بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري وسوق الانتقالات.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026، مع إمكانية تمديده حتّى الـ 30 من جوان 2027.

ويتضمّن العقدُ بندًا، ينصّ على استفادة إدارة نادي أونجي الفرنسي (فريقه السابق) من نصف مبلغ صفقة تحويله لاحقا إلى نادٍ آخر.

وفي تقرير نشره الموقع البريطاني “مولينو نيوز”، الجمعة، فإن نسبة 50% التي يُشير إليها البند، تُعادل قيمة مالية تُقدّر بِنحو 11 مليون أورو.

ووفقا للمصدر، فإنه من الأنسب لِإدارة نادي ولفرهامبتون دفع مبلغ 11 مليون أورو لِمسؤولي فريق أونجي هذه الأيّام، وتُزيح هذا العائق “المُؤرِّق”. خاصّة وأن آيت نوري يمرّ بِأفضل فتراته في مشواره الرّياضي الاحترافي. مُشيرا إلى رغبة إدارتَي ناديَي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيَين في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

وتوقّعت وسيلة الإعلام البريطاني أن يُقدّر مبلغ تحويل آيت نوري في سوق الانتقالات بِقيمة مالية تتجاوز 62 مليون أورو، مُحطّمة بِذلك الرّقم القياسي في نادي “الذّئاب”.

وكانت إدارة نادي ولفرهامبتون قد باعت متوسّط الميدان البرتغالي ماتيوس نونيز في صيف 2023 إلى فريق مانشستر سيتي، بِمبلغ قُدّر بـ 62 مليون أورو.