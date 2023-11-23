عملاقٌ آخر يدخل سباق انتداب آيت نوري

دخل عملاق إنجليزي آخر، سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويُراقب مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي اللاعب آيت نوري عن كثب، على أمل انتدابه في المستقبل القريب. يقول الموقع الإنجليزي “90 دقيقة” في تقرير بِهذا الشّأن نشره، الخميس. الذي أضاف أن إدارة “البلوز” دوّنت اسم آيت نوري، في قائمة مُصغّرة للاعبين الذين تتحمّس لِجلبهم.

وبات نادي تشيلسي ثاني فريق إنجليزي كبير يرغب في الاستفادة من خدمات مدافع “الخضر”، بعد نادي ليفربول.

وتبلغ القيمة المالية الحالية في سوق الانتقالات لِريان آيت نوري، رقم 25 مليون أورو.