عملاق أوروبي إحدى أولوياته جلب بن سبعيني

يبقى اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مطلوبا بِحدّة في سوق الانتقالات.

وما زالت إدارة نادي مونشنغلادباخ لم تتوصّل بعد إلى إقناع بن سبعيني (27 سنة) بِتجديد العقد، الذي تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وأدرجت إدارة نادي الإنتر الإيطالي اسم لاعب الخطّ الخلفي لـ “الخضر” على رأس الأولويات لِتعزيز صفوف فريقها الكروي، يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره مساء الإثنين.

وفضلا عن نادي “النيراتزوري”، ترغب أندية أخرى من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا في الاستفادة من خدمات رامي بن سبعيني. استنادا إلى المصدر ذاته، الذي لم يكشف عن أسماء هذه الفرق.