عملاق أوروبي يظفر بمصنع جزائري حديث للجبس

شركة بلجيكية حاضرة في 47 دولة تدخل السوق الوطنية

أعلن المجمع البلجيكي “إيتكس”، أحد أكبر المتعاملين العالميين في مجال مواد البناء والبناء الخفيف، ظفره بحصة أغلبية في شركة “غلوبال جيبس” الجزائرية المالكة للعلامة التجارية “جيبلاك”، في خطوة تعزز الحضور الأجنبي في قطاع مواد البناء بالجزائر وتؤكد جاذبية السوق الوطنية للاستثمارات الصناعية الكبرى.

وتأتي هذه العملية في وقت تشير فيه التوقعات إلى نمو صناعة الجبس عالميا بأكثر من 4 بالمائة سنويا إلى غاية سنة 2032، ما يجعل هذا القطاع من بين أكثر الأنشطة الصناعية الواعدة خلال السنوات المقبلة.

وحسب بيان للمجمع البلجيكي تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن العملية تندرج ضمن استراتيجية “إيتكس” الرامية إلى توسيع حضورها الدولي، حيث تمثل الجزائر بلدا جديدا ضمن شبكة نشاطاتها العالمية.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة ستمكن المجموعة من تعزيز موقعها في سوق ألواح الجبس الجزائرية التي تعرف نموا متواصلا، فضلا عن تموقع استراتيجي يسمح بتطوير الصادرات نحو إفريقيا ومناطق أخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجمع، برنارد ديلفو، أن توحيد جهود “إيتكس” و”غلوبال جيبس” سيفتح آفاقا جديدة أمام الزبائن الحاليين والمستقبليين في الجزائر وإفريقيا وخارجها، مشيرا إلى أن الشركة الجزائرية تستند إلى مقومات قوية تشمل تكاليف طاقة تنافسية، وكفاءات بشرية عالية التأهيل، ومنشآت إنتاج تستجيب للمعايير الدولية.

وأضاف أن المجموعة تتطلع إلى مواصلة النمو بالاعتماد على الخبرات المشتركة للطرفين، خاصة في مجال الجودة الصناعية وتطوير مواقع الإنتاج.

من جهته، أوضح رئيس شركة “غلوبال جيبس”، سمير بن يطو، أن المؤسستين تتقاسمان رؤية صناعية طويلة المدى باعتبارهما شركتين عائليتين، مؤكدا أن الانضمام إلى مجموعة “إيتكس” سيسمح بتوسيع النشاطات الصناعية وخلق مزيد من القيمة المضافة وفرص العمل.