عملاق أوروبي يُخطّط لِانتداب بن سبعيني

ترغب إدارة نادٍ أوروبي كبير في انتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وتنقضي في الـ 30 من جوان المقبل مدّة عقد المدافع الأيسر بن سبعيني (27 سنة) مع إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ويُخطّط مسؤولو نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لِجلب بن سبعيني، تعويضا للمدافع الأيسر الموزمبيقي رينيلدو ماندافا، التي تعرّض لِإصابة خطيرة، ولن يعود إلى الميادين حتى الخريف المُقبل.

وفي أحدث تقرير نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة الأتليتيكو ستُواجه منافسة شرسة من قبل مسؤولي فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذين يرغبون بِدورهم في انتداب بن سبعيني.