عملاق إنجليزي يقترح هذا المبلغ الضّخم لِانتداب بن ناصر

أبدت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي استعدادها لِتسديد مبلغ 40 مليون أورو، نظير الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وتُريد إدارة نادي تشيلسي جلب بن ناصر في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، كما أوردته القناة التلفزيونية الإيطالية “سبورت إيطاليا”، ونشرته تقارير صحفية محلّية، الأحد.

وبعد خوضه 14 مباراة في بطولة إنجلترا للموسم الحالي، يتموقع فريق تشيلسي في المركز الـ 8. أمّا في رابطة أبطال أوروبا وفي ثمن النهائي شهرَي فيفري ومارس 2023، فسيُواجه نادي “البلوز” فريق بوروسيا دورتموند الألماني. وهنا لا يُمكن لِبن ناصر خوض المنافسة القارية استنادا إلى لوائح المسابقة، لِأنه لعب جزءا منها عند بداية الموسم الحالي مع نادي ميلان آسي الإيطالي. هذا إذا انتقل الدولي الجزائري إلى فريق تشيلسي في مطلع العام الدّاخل.

وسبق لِبن ناصر (25 سنة) اللّعب في البطولة الإنجليزية، وذلك مع الفريق الرّديف لِنادي أرسنال ما بين 2015و2017.

ويرتبط متوسّط الميدان بن ناصر مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وتُجري إدارة “الروسونيري” مفاوضات مع الدولي الجزائري منذ قرابة السنة، من أجل تجديد العقد، لكن بِلا طائل.

ويقبل بن ناصر بِتمديد العقد حتى صيف 2027، لكن بِاستلام أجرة سنوية تتراوح ما بين 4 و4.5 مليون أورو. فيما يقترح مسؤولو فريق الأحمر والأسود راتبا سنويا قيمته 3 ملايين أورو، المُرادف لِضعف الأجرة الحالية.

وكان إسماعيل بن ناصر في الفترة الأخيرة، قد لجأ إلى توظيف مدير أعمال جديد، مُمثّل في إينتسو رايولا، نجل وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير والرّاحل مينو رايولا.