عملاق إنجليزي يُخطّط لِانتداب آيت نوري

يرغب مسؤولو أحد عمالقة البطولة الإنجليزية، في انتداب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وبدأت إدارة نادي ليفربول في جمع المعلومات عن اللاعب الجزائري، على أمل الاستفادة من خدماته لاحقا، فيما يُبدي آيت نوري صدى إيجابيا بِخصوص هذه الالتفاتة. تقول أحد تقارير الصّحافة الإنجليزية.

ويُقدّم ريان آيت نوري عروضا فنية راقية مع بداية الموسم الحالي، سواء مع فريقه ولفرهامبتون أو المنتخب الوطني الجزائري. كما ترك انطباعا حسنا في مواجهة ليفربول، لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية في الـ 16 من سبتمبر الماضي، وهو ما جعل إدارة “الريدز” تتحمّس لِجلبه.