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رياضة

عملاق اسكتلندا يُريد انتداب فرحات

علي بهلولي
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عملاق اسكتلندا يُريد انتداب فرحات

دخل فريق سلتيك غلاسكو الأسكتلندي سباق انتداب اللاعب الجزائري المحترف، زين الدين فرحات.

ويرتبط متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويرغب مسؤولو السلتيك في انتداب فرحات خلال سوق الانتقالات الشتوية، لِشهر جانفي القادم. كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له بِهذا الصّدد نشره، الجمعة.

ويتموقع فريق سلتيك غلاسكو ثانيا في لائحة ترتيب بطولة اسكتلندا للموسم الحالي، كما يخوض في فيفري المقبل الدور ثمن النهائي من عمر المنافسة المستحدثة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسبق لِفريق سلتيك غلاسكو حيازة 51 لقب بطولة اسكتلندا، آخرها في موسم 2019-2020. متخلّفا عن متصدّر اللائحة نادي غلاسكو رينجرز بِفارق 3 ألقاب.

وبات نادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي ثالث فريق يرغب في الاستفادة من خدمات ابن برج منايل (بومرداس)، بعد ناديَي مونبلييه وسانت إيتيان الفرنسيَين.

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