عملاق الحديد الصيني مهتمّ بالاستثمار في منجم غارا جبيلات

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، وفدا عن الائتلاف الصناعي الصيني “CMH”. بقيادة رئيسه زهو زهيبانغ، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع “Shanghai Delong Steel” كان يونغهاي.

وأجري اللقاء حسب بيان للوزارة، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي المنجمي “سوناريم”. والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”، وهي فرع لسوناريم.

وتطرق الأطراف بالمناسبة إلى حالة علاقات التعاون بين الائتلاف الصيني، بصفته شريكا لمجمع “سوناريم” الجزائري، في مشروع استغلال منجم غارا جبيلات للحديد.

كما بحث الوزير فرص التعاون والاستثمار مع المجمع الصيني “شنغهاي ديلونغ ستيل”، في مجال الصناعة التحويلية، وإنتاج المواد المصنعة ونصف المصنعة. من خلال استغلال الحديد الخام المستخرج من المنجم.

ويعتبر مجمع “ديلونغ ستيل” من المجمعات الصينية الكبرى في مجال الحديد والصلب. بإنتاج سنوي يقدر بـ 35 مليون طن سنويا، وبرقم أعمال يتجاوز 35 مليار دولار أمريكي.