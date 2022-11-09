عملاق الطاقة الألماني “وينترشال” يعتبر الجزائر المرشح الأول للشراكة

أكدت أكبر شركة منتجة للنفط والغاز الطبيعي في ألمانيا “وينتارشال” أن الجزائر تعد مرشحها الأول للشراكة في مجال الطاقة.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، الرئيس المدير العام للشركة الألمانية وينتارشال، ماريو مهران.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد مهران أن الجزائر هي المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة. كما أظهر رغبة وينتارشال والتزامها بتعزيز وجودها في الجزائر من خلال تنفيذ مشاريع طاقوية جديدة.

وخلال اللقاء، رحب الجانبان بامتياز وصلابة علاقات التعاون التي تجمع الشركتين سوناطراك ووينتارشال، كما ركزت المحادثات على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر، فضلاً عن التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة. يضيف البيان.

كما ناقش الطرفان نتائج الاجتماعات بين مسؤولي وينتارشال وسوناطراك، وكالة النفط وسلطة ضبط المحروقات بالاضافة إلى فرص الاستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين، وكذلك في مجال استخدام تقنية التقاط الكربون وتخزينه والطاقات المتجددة.