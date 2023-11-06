عملاق الطاقة الخضراء الإيطالي “زهيرو” يريد إنتاج الكهرباء الخضراء بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية "زهيرو"، أليسندرا باسيني، اليوم الإثنين 6 نوفمبر.

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية “زهيرو”، أليسندرا باسيني، اليوم الإثنين 6 نوفمبر حسب ما أفادت به وزارة الطاقة.

وقد تم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور، سفير إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة، بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والترابط الكهربائي مع إيطاليا، وتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا، حسب بيان وزارة الطاقة.

أثناء اللقاء، قدم ويزر الطاقة لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر من طرف سونلغاز، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، يقول بيان الوزارة الذي أضاف أن عرقاب أكد استعداد القطاع لتعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتوفير الأدوات العملية والعلمية وكذا تبادل الخبرات، التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا.

أما الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية “زهيرو”، أليسندرا باسيني، من جهتها قدمت عرضا حول مشروع لتطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء الخضراء بالجزائر، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال.

وفي الختام اتفق الطرفان على تكوين فريق عمل مشترك مُشترك لدراسة جميع جوانب المشروع المُقدم من طرف الشركة الإيطالية “زهيرو”.