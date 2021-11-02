توفي عملاق الطرب الأصيل وسيد الموشحات، الفنان السوري الكبير صباح فخري، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ88 عاما، بحسب ما أعلن بيان رسمي لوزارة الإعلام ونقابة الفنانين.

ونعى نشطاء من فنانين وإعلاميين الفنان الراحل، واصفينه بفخر الغناء العربي الشرقي الأصيل، وصاحب الحنجرة الذهبية التي كانت تصدح بأعذب القصائد والألحان.

ويعتبر الفنان الراحل من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، كما انه من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

هو من مواليد حلب 1933، حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

استمال فخري المُستشرقين والمُستعربين في العالم، الذين انكبّوا على دراسة هذه “الأسطورة” المحسوسة في سبيل التقاط بعض أسرارها وخلفيّاتها وأبعادها الحضارية.

ومن العلامات الفارقة في مسيرته الكبيرة أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.