عملاق يرغب في انتداب آدم الوناس

دخل فريق آخر لكنه عملاق سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وتُخطّط إدارة نادي ميلان آسي لِجلب آدم الوناس هذه الأيّام، يقول خبير سوق الانتقالات جانلوكا دي مارتسيو، في تصريحات أدلى بها لِقناة “سكاي سبورتس” الإيطالية مساء الإثنين.

ومعلوم أن فريق ميلان آسي الإيطالي يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، منذ صيف 2019 وإلى غاية الـ 30 من جوان 2024.

لكن الإيطالي دي مارتسيو ربط انتقال آدم الوناس إلى فريق “الروسونيري”، بِرحيل المهاجم صامويل كاستيليخو هذه الصائفة. مع الإشارة إلى أن اللاعب الإسباني يرتبط مع فريق الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023، ويرغب في ترك نادي الأحمر والأسود هذه الأيّام.

وفضلا عن الميلان، تتنافس أربعة أندية أخرى لِجلب آدم الوناس هذه الصائفة، وهي: ساسولو وجنوة وتورينو من إيطاليا، وبشكتاش بطل تركيا.