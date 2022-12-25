عملة جديدة بصورة ميسي في الأرجنتين.. البنك المركزي يحسم الجدل

عقب فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم، ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم منشورات تدّعي أن المصرف المركزي الأرجنتيني أصدر عملة عليها صورة ليونيل ميسّي.

وجاء في المنشورات – التي يحمل بعضها صورة لما يبدو أنها ورقة نقديّة من فئة ألف بيزو عليها رسم لميسّي – أن المصرف المركزيّ في بوينوس إيرس أصدر عملة رسميّة عليها صورة هذا اللاعب النّجم الذي قاد منتخب بلده إلى انتزاع كأس العالم لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل باللغة العربية، إضافة إلى انتشار واسع بلغات عدّة حول العالم.

ويأتي ظهور هذه المنشورات عقب انتهاء المباراة النهائية في كأس العالم التي هزمت فيها الأرجنتين فرنسا بضربات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي ثمّ الوقت الإضافي.

وتمكن ميسي من تكرار ما فعله سلفه دييغو مارادونا، معبود الجماهير الأرجنتينية، والذي قاد بلده إلى لقبها العالمي الثاني بسلسلة من العروض الفردية الرائعة في المكسيك في عام 1986.

المصرف المركزي ينفي

لكن الأرجنتين لم تصدر عملة عليها صورة ميسّي، ولا يوجد أثر لهذا الخبر على أي مصدر موثوق أو موقع مُعتبر، علماً أن خبراً من هذا النوع من شأنه أن يثير اهتماماً إعلامياً عالمياً.

إثر ذلك، نفى مصدر في المصرف المركزيّ صحّة ما جاء في هذا المنشورات.

وقال فرناندو ألونسو المتحدّث باسم المصرف المركزيّ لخدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس “لا يوجد لدينا أي مشروع لإصدار عملة عليها صورة ميسّي”.

المصدر: فرانس برس