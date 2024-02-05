عمليات إعادة هيكلة واسعة للفروع المحلية للاتحاد الولائي للجزائر

المركزية النقابية

باشر اتحاد ولاية الجزائر التابع للمركزية النقابية عملية إعادة هيكلة واسعة لفروعه المحلية التسعة، بهدف منحه شرعية ووضعه على السكة.

وأفاد الأمين إعلام للاتحاد الولائي للجزائر فريد بن عامر لـ”الشروق” انه تم إعادة هيكلة الاتحاد المحلي للجزائر الوسطى الاثنين، بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت، موضحا أن العملية أسفرت عن انتخاب احمد بن طالب أمينا عاما بمجلس يضم 31 عضوا من مختلف القطاعات.

وأوضح بن عامر أن العملية ستشمل الثلاثاء الاتحاد المحلي لباب الواد، ثم حسين داي وبعدها الشراقة بحر الأسبوع الجاري، علما أن اتحاد الرويبة تمت هيكلته قبل نحو شهر من الآن.

وأشار بن عامر إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ستستمر بعد 24 فيفري، ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وسيتم الانتقال إلى عقد مؤتمرات كل من الاتحاد المحلي لسيدي أمحمد وبن عكنون والدار البيضاء، وشدد على أن مع بداية مارس القادم سيكون الاتحاد الولائي للجزائر وجميع فروعه المحلية في وضعية شرعية متطابقة مع القانون الأساسي والنظام الداخلي.