عمليات احتيال باسم الشركة.. نفطال تحذر زبائنها

حذرت شركة نفطال زبائنها من عمليات احتيال تتم باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى سرقة البيانات واستعمالها لأغراض إجرامية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه تتداول في الآونة الأخيرة روابط مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق “الواتس اب” تدعي بأن نفطال تقدم قسيمة وقود عن طريق المشاركة في لعبة وهمية.

وأكدت نفطال أن هذا الرابط هو عبارة عن عملية احتيالية وانتحال لاسم الشركة، وليست لها أي علاقة بهذه الروابط.

كما دعت جميع مستخدمي الإنترنت إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ هذه اللعبة الاحتيالية التي تهدف إلى سرقة البيانات واستعمالها لأغراض اجرامية.

وعليه “تنصحكم نفطال بعدم الضغط على الروابط المشبوهة وعدم تقديم أي معلومات شخصية أو بنكية عبرها. كما تدعوكم إلى التبليغ عن أي محتوى مشبوه أو احتيالي يستخدم اسم شركتنا”. يضيف المنشور.