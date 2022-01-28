عمليات التوظيف تبقى مفتوحة إلى إشعار آخر

مديريّة الوظيف العمومي تقرّر:

طلبت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في تعليمة تحمل رقم 127 مؤرخة في 26 جانفي الجاري موجهة إلى الوزارات والولاة ومفتشيها بالولايات، عدم التقيد بصفة استثنائية بالآجال القانونية لاستكمال المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، من توظيف وترقية، وذلك إلى إشعار آخر.

وأشارت التعليمة، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه بالنظر إلى الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانسجاما مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا المجال من قبل السلطات العمومية، منها تأجيل الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية، ما يصعب من استكمال عمليات التوظيف والترقية التي شرع في تنظيمها في الآجال المقررة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراؤها، وكذا طبقا للقرار المؤرخ في 7 أفريل 2008 المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان، حيث طلبت المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا الشأن، عدم التقيد، بصفة استثنائية، بالآجال القانونية المشار إليها لاستكمال عمليات التوظيف والترقية.

وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية قد حددت من خلال البرقية رقم 1355 المؤرخة في 25 ماي، تاريخ 10 جوان الفارط كأقصى أجل لاستكمال مسابقات التوظيف والترقية وذلك قبل أن يتقرر تمديد هذه الآجال إلى غاية يوم 23 ديسمبر المنقضي قصد سدّ المناصب الشاغرة واستكمال التوظيف والترقية بعنوان السنة المالية 2021، إلا أن تفشي الجائحة قد حتم على المديرية العامة للوظيفة العمومية وبصفة استثنائية، عدم حصر هذه العملية ضمن مدة زمنية معينة وذلك إلى غاية تحسن الظروف الصحية وزوال الخطر.