عمليات التوظيف في الإدارات والمؤسسات تنتهي هذا الأربعاء

الوظيف العمومي يحث على إنهائها

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري، كآخر آجل لاستكمال عمليات التوظيف واستغلال المناصب المالية الشاغرة عبر الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.

ووجهت في هذا الصدد المديرية العامة للوظيفة العمومية برقية مؤخرة الشهر الجاري، إلى المديرين العامين للوزارات والولاة وكذا إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحوز “الشروق” نسخة منها، تحثهم من خلالها على ضرورة استكمال عمليات التوظيف بعنوان السنة المالية 2022 وذلك باحترام الآجال المذكورة.

ودعت مصالح الوظيف العمومي الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2022 لأحد الأسباب المذكورة ضمن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، إلى إنهاء عمليات التوظيف قبل تاريخ 28 ديسمبر الجاري وذلك تطبيقا لنص المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها والتي تحدد أجل استكمال عمليات التوظيف بمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي بالمطابقة.

وفي الموضوع، طلبت برقية الوظيف العمومي الإدارات والمؤسسات العمومية التي لم تباشر بعد عمليات التوظيف لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة باستدراك الوضع مع احترام الآجال المحددة بيوم 28 ديسمبر 2022.