“عملية أزور”.. إحباط مخطط انقلاب في فرنسا

قالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية إن السلطات الأمنية للبلاد أحبطت مخطط انقلاب، كان يقوده سياسي يميني متطرف وأطلق عليه اسم “عملية أزور”.

وذكرت الصحيفة، أن المخابرات العامة أحبطت انقلابا خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية “موديم” ريمي داييه.

وزُعم أن المنظمة التي يقودها ريمي داييه، والتي تعقبتها أجهزة المخابرات الداخلية، تهدف إلى “الاستيلاء على الإليزيه والنقاط الرئيسية في العاصمة” مع خطر إطلاق النار من “الخصوم”.

وبحسب المعلومات التي تم الكشف عنها أثناء توقيف المتهمين الـ12، فإنهم كانوا أيضا سيأخذون بعين الاعتبار “العديد من الخطط العنيفة، التي تستهدف مواقع المؤسسات، ومراكز التلقيح”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة السرية تضم أشخاصا “مدنيين وعسكريين مع توفرهم على أسلحة حقيقية وخطة تجنيد.. ويرأس الفريق العسكري جنديان من الجيش الفرنسي”.

واتهمت السلطات الفرنسية السياسي ريمي داييه، البالغ من العمر 55 عاما بكونه ”العقل المدبر” لهذا المشروع الانقلابي، كما وجهت السلطات لائحة اتهام ضده “بالارتباط الإجرامي الإرهابي” إلى جانب آخرين.

وأوضحت ”لوبارزيان” أن ريمي داييه، لم يخف منذ عام 2020 أفكاره الثورية في مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوهدت مئات آلاف المرات.

وقد أعلن من ماليزيا حيث يعيش مع زوجته وأطفاله: ”سأقوم بإسقاط حكومة الجمهورية المباعة بالكامل للأثرياء”.

وأكد أنه سيكون الشخص الذي سيلغي النظام الحالي ليحل محله نظام جديد، واعدا بـ”طرد” إيمانويل ماكرون الذي يتهمه بـ”خيانة فرنسا”.

وفي أفريل 2021، جسّد طموحه في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى العديد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي. وأصر على أن “الجمهورية لم تعد الفكرة المهيمنة” متهما الحكومة الفرنسية والتي وصفها “بحكومة إبادة” بتزويد سكانها بـ“لقاح قاتل”؛ وفق الصحيفة الفرنسية.