عملية استعجالية لاستيراد 30 ألف طن من البطاطا قبل حلول شهر رمضان

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة عن اللجوء إلى عمليات استثنائية لاستيراد 30 ألف طن من البطاطا من أصل 100 ألف طن بغية ضبط أسعار هذه المادة، قبل حلول شهر رمضان.

وفي تصريحات للإذاعة الوطنية ، الأحد، أكد مقراني أنه “تم الاتفاق على استيراد 100 ألف طن من مادة البطاطا، ولكن هناك عملية استعجالية استثنائية لدخول 30 ألف طن منها كمرحلة أولى خلال الأيام القليلة القادمة بالنظر إلى قرب شهر رمضان”.

وأضاف مقراني أنه سيتم “استيراد 3 ألاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة لتدعيم عمليات تمويل السوق خلال الشهر الفضيل إضافة الى البرنامج الذي سطر توفير حوالي 54500 ألف طن من اللحوم الحمراء على المستوى الوطني.

أما بالنسبة للحوم البيضاء فسيتم ضخ تقريبا 47 ألف طن إضافة إلى 37 ألف طن سيطرحها القطاع الخاص في الأسواق.

ويرتقب أن يقف مجلس الوزراءالذي ينعقد الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند مدى وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات انتاج المواد الفلاحية الأساسية أياما قبل الشهر الفضيل.