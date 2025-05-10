عملية “البنيان المرصوص”.. هكذا رد الجيش الباكستاني على الهند

أطلقت باكستان فجر اليوم السبت، عملية عسكرية مضادة للهجمات العدوانية الهندية على أراضيها ومنشآتها العسكرية تحت اسم “البنيان المرصوص”.

وقال التلفزيون الباكستاني إن عملية “البنيان المرصوص”، أدت إلى تدمير موقع لتخزين صواريخ “براهموس” في بياس وقاعدتي باثانكوت وأودامبور الجويتين في الهند.

وتأتي العملية االعسكرية الباكستانية بعد إعلان باكستان، في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت، قصف طائرات حربية هندية ثلاث قواعد عسكرية باكستانية قرب العاصمة إسلام أباد، هي: قاعدة نور خان وقاعدة مريد وقاعدة شير كوت.

#عاجل | المقطع يُظهر لحظة إطلاق صاروخ (فتح-1) الباكستاني باتجاه أهداف داخل #الهند، وصاروخ (فتح-1) هو نظام قصف دقيق بعيد المدى، ويُعد من أبرز أسلحة الردع في الترسانة الباكستانية، ويأتي إطلاقه في إطار الرد المتصاعد على العدوان الهندي ضمن عملية #البنيان_المرصوص. pic.twitter.com/XpchCYRJK7 — باكستان بالعربية (@PKarabic) May 10, 2025

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن “الهند أطلقت ستة صواريخ باليستية من أدامبور، سقط واحد منها في أدامبور وسقطت الخمسة الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند”.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماعٍ لهيئة القيادة الوطنية، أعلى هيئةٍ لصنع القرار في البلاد بشأن قضايا السياسة النووية والصاروخية، وفقًا لما ذكره الجيش، في بيان.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية يوم السبت، وفقًا لمتحدث باسم هيئة المطارات الباكستانية. وسيُطبق الإغلاق، على جميع الرحلات المدنية في البلاد حتى ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي.

باكستان تعلن تدمير منظومة “منظومة إس-400” بصاروخ فرط صوتي

كما أعلنت باكستان ، السبت، أنها دمرت منظومة دفاع جوي هندية بصاروخ فرط صوتي.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إنه هاجم مدينة أدامبور الهندية في ولاية البنجاب، ما أدى إلى تدمير “منظومة إس-400” تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار.

ونفت وسائل الإعلام الهندية صحة التقرير، ونقلت صحيفة “ذا إنديان إكسبريس” عن ممثل عسكري هندي قوله إن المنظومة لم تتعرض للضرب.