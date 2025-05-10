-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

عملية “البنيان المرصوص”.. هكذا رد الجيش الباكستاني على الهند

الشروق أونلاين
  • 365
  • 0
عملية “البنيان المرصوص”.. هكذا رد الجيش الباكستاني على الهند
متداول
لحظة إطلاق صاروخ (فتح-1) الباكستاني

أطلقت باكستان فجر اليوم السبت، عملية عسكرية مضادة للهجمات العدوانية الهندية على أراضيها ومنشآتها العسكرية تحت اسم “البنيان المرصوص”.

وقال التلفزيون الباكستاني إن عملية “البنيان المرصوص”، أدت إلى تدمير موقع لتخزين صواريخ “براهموس” في بياس وقاعدتي باثانكوت وأودامبور الجويتين في الهند.

وتأتي العملية االعسكرية الباكستانية بعد إعلان باكستان، في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت، قصف طائرات حربية هندية ثلاث قواعد عسكرية باكستانية قرب العاصمة إسلام أباد، هي: قاعدة نور خان وقاعدة مريد وقاعدة شير كوت.

 وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن “الهند أطلقت ستة صواريخ باليستية من أدامبور، سقط واحد منها في أدامبور وسقطت الخمسة الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند”.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماعٍ لهيئة القيادة الوطنية، أعلى هيئةٍ لصنع القرار في البلاد بشأن قضايا السياسة النووية والصاروخية، وفقًا لما ذكره الجيش، في بيان.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية يوم السبت، وفقًا لمتحدث باسم هيئة المطارات الباكستانية. وسيُطبق الإغلاق، على جميع الرحلات المدنية في البلاد حتى ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي.

باكستان تعلن تدمير منظومة “منظومة إس-400”  بصاروخ فرط صوتي

كما أعلنت باكستان ، السبت، أنها دمرت منظومة دفاع جوي هندية بصاروخ فرط صوتي.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إنه هاجم مدينة أدامبور الهندية في ولاية البنجاب، ما أدى إلى تدمير “منظومة إس-400” تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار.

ونفت وسائل الإعلام الهندية صحة التقرير، ونقلت صحيفة “ذا إنديان إكسبريس” عن ممثل عسكري هندي قوله إن المنظومة لم تتعرض للضرب.

مقالات ذات صلة
ترمب يعتزم خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

ترمب يعتزم خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

فرنسا: ميلونشون ينتقد وحشية روتايو تجاه مساندين لغزة

فرنسا: ميلونشون ينتقد وحشية روتايو تجاه مساندين لغزة

الصحراء الغربية تدين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية

الصحراء الغربية تدين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية

ترامب يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب

ترامب يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب

قوات الإحتلال تقتحم مدارس تابعة للأمم المتحدة بالقدس الشرقية

قوات الإحتلال تقتحم مدارس تابعة للأمم المتحدة بالقدس الشرقية

أول أمريكي يتولى المنصب.. تعرّف على “ليو الرابع عشر” بابا الفاتيكان الجديد

أول أمريكي يتولى المنصب.. تعرّف على “ليو الرابع عشر” بابا الفاتيكان الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد