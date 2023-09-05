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الجزائر
"بأسعار تنافسية"

عملية تسويق “كبرى” للأسماك عبر الموانئ الأسبوع المقبل

الشروق أونلاين
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عملية تسويق “كبرى” للأسماك عبر الموانئ الأسبوع المقبل

كشف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني مساء الإثنين من جيجل، عن “عملية كبرى” للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات بأسعار “تنافسية” بداية من الاسبوع المقبل.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل يجريها لولاية جيجل، أن دائرته الوزارية، ستشرع بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، في عملية كبرى لتسويق منتجات الصيد البحري عبر كامل موانئ الوطن.

“وستسمح هذه العملية بتوفير السمك للمواطن بسعر تنافسي، من خلال البيع المباشر من الصياد إلى المستهلك”.

وتهدف العملية إلى المساهمة في تخفيف التكاليف على المستهلك، بالتزامن مع الدخول الاجتماعي. فضلا عن توفير منتوج ذو قيمة غذائية هامة، يوضح الوزير.

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