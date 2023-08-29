عملية تكوين أولوية لأساتذة الإنجليزية والتربية البدنية الجدد

من 7 إلى 18 سبتمبر 2023

سيستفيد المعنيّون بالتوظيف كأساتذة لمادتي اللغة الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي، والتربية البدنية والرياضية، من عملية تكوين أولية في الفترة بين 7 و18 سبتمبر 2023.

جاء هذا في تصريح لوزير التربية عبد الحكيم بلعيد مساء الإثنين، خلال زيارة عمل وتفقد أجراها إلى ولاية تيارت، في سياق حديثه عن التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل.

وقال بلعابد بالمناسبة إن “عملية تحضير الدخول المدرسي 2023-2024، قد شُرع فيها بداية من شهر نوفمبر 2022”. مضيفا بأن “الزيارات الميدانية التي يقوم بها، تدخل في إطار الاطلاع على تجسيد هذه التحضيرات”.

“خاصة ما تعلق بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بإسناد تأطير مادة التربية البدنية والرياضية إلى أساتذة متخصصين”، يقول الوزير.

بالإضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية التي سيتم تنصيبها خلال هذه السنة الدراسية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، حيث أشار الوزير إلى أن الكتاب الخاص بها متوفر في المؤسسات التعليمية.

كما كشف بلعابد عن برمجة “عملية تكوين أولية تمتد من 7 إلى 18 سبتمبر 2023″، لفائدة الأساتذة المعيّنين لتدريس المادتين.