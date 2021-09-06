عملية جراحية في القولون لـ “بيليه”

أجرى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بِورم على مستوى الأمعاء الغليظة أو ما يُعرف بـ “القولون”.

وقال بيليه في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الإثنين: “أصدقائي ، شكرًا لكم. استلمت كثيرا من الرّسائل. الحمد لله لِكوني بِخير، وعلى السّماح للأطباء بِالعناية بي. السبت الماضي، أجريت عملية جراحية لإزالة ورم في القولون. أنا مُعتاد على الاحتفال بِانتصارات عظيمة معكم جميعا! سأُواجه هذه المباراة بِابتسامة على وجهي! وكثير من التفاؤل وبهجة الحياة، مُحاطًا بِأسرتي وأصدقائي”.

ويبلغ بيله من العمر 81 سنة في الـ 23 من أكتوبر المقبل، بعد مشوار طويل حافل بِالنجاحات، أبرزها مساهمته القوية في إحراز منتخب البرازيل ثلاث كؤوس عالمية، في نسخ 1958 و1962 و1970.