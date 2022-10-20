عملية جراحية لـ “بوراس” وتأسّف لِمباراة الجزائر والسويد

أجرى التقني عزيز بوراس مدرب حرّاس مرمى المنتخب الوطني الجزائري عملية جراحية ناجحة.

وخضع التقني بوراس للعملية الجراحية مُؤخّرا بِبلدية بوزونسون بِالشرق الفرنسي، بعد إصابة على مستوى الرّكبة. ويُجري حاليا ما يُعرف طبّيا بـ “إعادة التأهيل”، لكن الأمر لا يدعو إلى القلق، ويُمكنه العمل في الجهاز الفني لـ “الخضر”، الذي يقوده جمال بلماضي.

واستغلّ بوراس هذا الظرف الصحي، لِيتباحث مع إدارة نادي سوشو (الشرق الفرنسي أيضا) إمكانية استغلال ملعب فريقها الكروي (ميدان بونال/ 25 ألف مقعد)، في احتضان المباراة الودّية بين الجزائر والسويد في نوفمبر المقبل.

وأبدى بوراس في تصريحات أدلى بها للجريدة الفرنسية “آست ريبوبليكان”، الخميس، أسفه لِعدم تمكّنه من تنظيم هذه المباراة بِملعب نادٍ يحمل ذكريات جميلة عنه.

وأعطت إدارة نادي سوشو موافقتها، لكن السلطات المحلّية رفضت، وبرّرت القرار بِالاشارة إلى انفلات أمني حدث في مباراة لُعبت في الأيّام القليلة الماضية بِإقليمها.

ويعرف عزيز بوراس (57 سنة) إدارة نادي سوشو الفرنسي جيّدا، ذلك أنه اشتغل في منصب مدرب حراس مرمى فريقها الكروي لِمدّة طويلة ما بين 2000 و2017. وتخلّل الفترة فاصل زمني قصير، لمّا عمل مع بلماضي في الجهاز الفني لِمنتخب قطر.

وأبصر عزيز بوراس النور بِبلدية عزابة (ولاية سكيكدة) عام 1965، وبعد أربع سنوات رافق أسرته التي هاجرت إلى فرنسا واستقرّت هناك.