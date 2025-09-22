-- -- -- / -- -- --
رياضة

عملية جراحية لِصخرة دفاع “سوسطارة”

الشروق الرياضي
ح.م
آدم عليلات.

سيغيب مدافع اتحاد العاصمة آدم عليلات لِمدة تقترب من الشهر، بعد إصابته على مستوى الركبة وإجرائه عملية جراحية ناجحة.

وفي بيان لها نشرته مساء الإثنين، قالت إدارة نادي اتحاد العاصمة إن المدافع عليلات (26 سنة) سيخضع لِعملية تأهيل، ويبتعد عن الميادين لِفترة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع من الآن.

ولعب القائد آدم عليلات مباراة وحيدة في البطولة الوطنية للموسم الجديد، من أصل أربع مواجهات لِفريق “سوسطارة”.

وفي شهر أوت الماضي، شارك آدم عليلات أساسيا مع المنتخب المحلي الجزائري، الذي بلغ ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025 بِكينيا وتنزانيا وأوغندا.

