عملية جراحية ناجحة لـ “بن ناصر” وغياب طويل عن الملاعب

أعلن اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر المُحترف في نادي ميلان آسي الإيطالي مساء الثلاثاء، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وأجرى بن ناصر عملية جراحية على مستوى الرّكبة، بِمدينة ليون الفرنسية صباح الثلاثاء.

وقال متوسّط الميدان الجزائري في تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صباح الخير. سارت العملية الجراحية لِرُكبتي بِصورة جيّدة للغاية. الطريق إلى الشفاء يبدأ اليوم. سيكون الغياب طويلا وصعبا وسيُبعدني عن الميادين لِعدّة أشهر. لكنّني على استعداد للتغلّب على هذه الفترة العصيبة بِشجاعة وعزيمة. سأعمل بِجدّ وأُصارع كل يوم، لِأعود أقوى وأكون قادرا على الدّفاع مُجدّدا عن ألوان فريقي (الميلان) وبلدي (الجزائر). أشكركم جميعا على رسائلكم والقوة التي منحتوني إيّاها للتغلّب على إصابتي. سأُخبركم عن جديد عملية إعادة التأهيل في الوقت المُناسب”.

هذا وذكرت تقارير صحفية إيطالية صادرة الثلاثاء، أن مدّة غياب بن ناصر عن المنافسات الرّسمية ستُقدّر بِنحو ستّة أشهر، الفترة المُرادفة حتى نوفمبر المُقبل.

وقدّم الفرنسي تيموي باكايوكو زميل بن ناصر في الميلان تعاطفه ودعمه للدولي الجزائري، في ظهور له عبر منصّة “إنسغرام” (الصورة المُدرجة أدناه).