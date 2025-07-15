عملية جراحية ناجحة لـ “عبدلي”

أجرى اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي متوسط ميدان هجوم فريق أونجي الفرنسي، عملية جراحية ناجحة.

وخضع عبدلي للعملية الجراحية على مستوى الظهر، في فترة لا تتجاوز الأسبوع من الآن.

وكتب الدولي الجزائري، الثلاثاء، عبر صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “ثمانية أشهر من اللّعب مصابا، وما زلت متواضعا، وما زلت صامدا. هذه العملية الجراحية لا توقفني، بل تقوّيني. أعود أقوى، وأكثر عزما، مستعدا لِكتابة الفصل التالي من قصتي بِقوة وشرف”.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الثلاثاء، قال المدير الرياضي لِنادي أونجي لورون بواسيي عن لاعبه عبدلي: “كنّا نأمل أن يخفّ الألم خلال العطلة الصيفية الحالية، لكن ذلك لم يحدث”. وأضاف أن الدولي الجزائري سيبتعد عن الميادين لِفترة تدوم ثلاثة أسابيع على الأقل، يخضع خلالها للعلاج والراحة.

وما زال حمد عبدلي (25 سنة) يرتبط مع نادي أونجي بِعقدٍ، تنقضي مدته في صيف 2026.

ويعود عبدلي وفريقه أونجي إلى المنافسات الرسمية بِتاريخ الـ 17 من أوت المقبل، وذلك بِمواجهة الضيف نادي باريس، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.