عملية جراحية ناجحة لِمدافع “العميد” منزلة

أجرى مدافع نادي مولودية الجزائر عبد القادر منزلة، الأربعاء، عملية جراحية ناجحة بِتونس.

وسيُباشر هذا اللاعب – البالغ من العمر 24 سنة – برنامج إعادة تأهيل في الأيام القليلة المقبلة، ثم يضبط الجهاز الطبي لـ “العميد” تاريخ عودته إلى الميادين.

وكان عبد القادر منزلة قد تعرّض للإصابة، الثلاثاء. خلال حصة تدريبية بِتونس، حيث يُقيم فريق مولودية الجزائر معسكرا إعداديا.

ومنذ انضمامه إلى المولودية في صيف 2022 قادما من فريق اتحاد سيدي بلعباس، خاض قلب الدفاع عبد القادر منزلة 64 مباراة في كل المنافسات الرسمية للأندية، وسجل هدفَين. فيما تنقضي مدّة العقد بِتاريخ الـ 30 من جوان 2026.