عملية جمع جلود الأضاحي.. 4 توصيات من وزارة الصناعة

أطلقت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني يوم الخميس حملة تحسيسية حول جمع جلود أضاحي عيد الأضحى الموافق لـ28 جوان الجاري.

وتأتي هذه الحملة حسب بيان للوزارة “للمساهمة في ترقية الصناعات الوطنية للنسيج والجلود، والحفاظ على البيئة من خلال استرجاع هذه الثروة”.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى:

الحرص على سلامة جلد الأضحية عند عملية السلخ،

وتجنب غسله بالماء،

بالإضافة إلى رشّ الملح على المساحة اللينة منه،

و تركه في المكان المخصص للجمع.

“ويرتبط نجاح العملية بمدى تحسيس المواطنين، ومساهمتهم الفعالة في ترقية اقتصاد البلاد وحماية البيئة”، يضيف بيان الوزارة.