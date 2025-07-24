عملية دهس جديدة تهز الكيان والمقارمة تدعو للمزيد

في ضربة نوعية جديدة وُجهت للكيان الصهيوني، اليوم الخميس، أصيب 9 جنود في عملية دهس استهدفت موقفا للحافلات في كفار يونا قرب بيت ليد غربي مدينة طولكرم، في وقت باركت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن المصابين التسعة كانوا ينتظرون حافلة في موقف كفار يونا، مرجحة أن بعض الإصابات حرجة.

وأكد القناة 12 العبرية، أن منفذ عملية الدهس تمكن من الفرار، في وقت استنفرت فيه شرطة الاحتلال لملاحقته، حيث بدأت المروحيات في التحليق على علو منخفض في منطقة العملية بحثا عنه.

الشرطة تقر: العملية فدائية الخبر انتشر كالنار في الهشيم.. لم يكن حادث سير عادي، بل عملية دهس بطولية هزّت قلب الاحتلال..

رئيس بلدية “كفار يونا” يعترف: “عملية الدهس مقلقة للغاية، كنا قد طلبنا سابقاً تحصين محطة الحافلات لمنع وقوع حوادث مشابهة، لكن أحداً لم يستجب!” pic.twitter.com/QmsTBQlKvJ — Dima Halwani (@DimaHalwani) July 24, 2025

وأوضحت المصادر أن فرقة الضفة الغربية نصبت حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه عملية الدعس، فيما أعطت الشرطة أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات والمدن القريبة من موقع العملية.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الدهس تعد “هجوما إرهابيا”، بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعتقد أن العملية متعمدة.

فيما قال رئيس بلدية “كفار يونا” إن “عملية الدهس مقلقة للغاية، كنا قد طلبنا سابقاً تحصين محطة الحافلات لمنع وقوع حوادث مشابهة، لكن أحداً لم يستجب!”

الشرطة تقر: العملية فدائية الخبر انتشر كالنار في الهشيم.. لم يكن حادث سير عادي، بل عملية دهس بطولية هزّت قلب الاحتلال..

رئيس بلدية “كفار يونا” يعترف: “عملية الدهس مقلقة للغاية، كنا قد طلبنا سابقاً تحصين محطة الحافلات لمنع وقوع حوادث مشابهة، لكن أحداً لم يستجب!” pic.twitter.com/QmsTBQlKvJ — Dima Halwani (@DimaHalwani) July 24, 2025

من جهتها، باركت حركة حماس في بيان لها العملية التي وصفتها بـ”البطولية” في كفار يونا غرب طولكرم بالضفة الغربية.

وأضافت أن “عملية كفار يونا رد طبيعي على جرائم الاحتلال من تدنيس المقدسات إلى حرب الإبادة والتجويع في غزة”، مشيرة إلى أن العملية “تؤكد مجددا أن جذوة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة لن تنطفئ”.

ودعت حماس إلى مواصلة عمليات المقاومة وتصعيد الضربات ضد الاحتلال.

الشرطة تقر: العملية فدائية الخبر انتشر كالنار في الهشيم.. لم يكن حادث سير عادي، بل عملية دهس بطولية هزّت قلب الاحتلال..

رئيس بلدية “كفار يونا” يعترف: “عملية الدهس مقلقة للغاية، كنا قد طلبنا سابقاً تحصين محطة الحافلات لمنع وقوع حوادث مشابهة، لكن أحداً لم يستجب!” pic.twitter.com/QmsTBQlKvJ — Dima Halwani (@DimaHalwani) July 24, 2025

من جهة أخرى، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الدهس في كفار يونا، قائلة إنها “رد مشروع لشعبنا على جرائم الإبادة الجماعية بغزة”.

وتابعت في بيان “شعبنا الفلسطيني ماض رغم كل المآسي والتضحيات في طريق مقاومة الاحتلال”، ودعت إلى تعزيز الشراكة الميدانية بين فصائل المقاومة في مواجهة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.