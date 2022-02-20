عملية سكيكدة: وزارة الدفاع تكشف عن هوية الإرهابيين القتلى

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن هوية الإرهابيين السبعة الذين تم القضاء عليهم السبت، بولاية سكيكدة.

وأفاد بيان للوزارة أنه تبعا لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، التي أفضت يوم أمس السبت 19 فيفري 2022، إلى القضاء على سبعة (07) إرهابيين واسترجاع ستة (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى، أسفرت عملية تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهم، عن التعرف على كل من:

– فار رشيد، المدعو”عبد الحي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994

– فركوس عبد الكريم، المدعو “نوح “، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994

– ذيب إلياس، المدعو ” أبو إسماعيل” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995

– بويسري كمال، المدعو “إبراهيم القاعدة” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996

– غضبان عبد الكريم، المدعو “عباس الخروبي”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002

– يوسفي خالد، المدعو “القعقاع” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008

– سقاط عز الدين، المدعو “جابر المروكي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صور الإرهابيين معلقة عليها “صور الارهابيين الذين تم القضاء عليهم اليوم 19 فيفري 2022 من قبل مفارز للجيش الوطني الشعبي بدائرة القل ولاية سكيكدة”.

وتمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع، السبت، أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، قضت مفارز للجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم السبت 19 فيفري 2022، على (07) إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وأضاف البيان أن هذه العملية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة إتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وتابع البيان “تأتي هذه العملية النوعية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا عزم قواتنا المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني”.