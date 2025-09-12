-- -- -- / -- -- --
تُعد الثالثة خلال يومين

عملية طعن بالقدس.. إصابة مستوطنين أحدهما حالته حرجة (فيديو)

الشروق أونلاين
وكالات
جانب من العملية

أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، بوقوع عدة إصابات، بعضها في حالة خطيرة، جراء عملية طعن داخل فندق في كيبوتس “تسوفا” غرب مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال أن العملية نُفذت حسبها “بدوافع قومية”، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم شاب من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المنفذ وفتحت تحقيقًا في ملابسات الهجوم وخلفياته، فيما تواصل الطواقم الطبية تقديم الإسعافات للمصابين في مكان الحادث.

وتعد هذه العملية الثالثة خلال يومين، في ظل التصعيد “الصهيوني” بالقدس والضفة الغربية، حيث قُتل 6 “صهاينة” وأصيب 15 آخرون في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس المحتلة، أعقبها تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية للاحتلال في مدينة طولكرم ما أسفر عن إصابة جنديين بجراح طفيفة.

