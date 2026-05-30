عملية واسعة لتعزيز مجانية الشواطئ في وهران (صور)

نظمت شرطة وهران يوم السبت، عملية واسعة على مستوى ساحل بلدية عين الترك، من أجل تعزيز مجانية الفضاءات الشاطئية، ومنع انتشار قوارب الصيد على الشاطئ.

وتم تنفيذ العملية، حسب ما ذكره بيان لولاية وهران، بالتنسيق بين مصالح أمن الدائرة. حيث قام عناصر الشرطة برفع القوارب وتحويلها إلى المحشر البلدي، مع حجز بعض الطاولات والكراسي.

كما شملت العملية، التي تنفّذ بتعليمات من والي وهران، هدم توسُّعات عشوائية ومرأبين على مستوى شاطئ عين الصافية، وشاطئ الصالحين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم موسم الاصطياف، وحماية الطابع العمومي والمجاني للشواطئ، والتصدي للممارسات غير القانونية، يوضح البيان.